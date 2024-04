Il tatuatore di Auschwitz, il trailer della serie Sky Original

Tratta dal bestseller internazionale di Heather Morris. Protagonisti Harvey Keitel, Melanie Lynksey, Jonah Hauer-King, Hanna Prochniak e Jonas Nay. Dal 10 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Di un amore nato nel più oscuro dei luoghi, in uno dei momenti più bui della storia, racconta la nuova serie Sky Original Il Tatuatore di Auschwitz, di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale. La serie drammatica in sei episodi diretta dalla regista Tali Shalom-Ezer e ispirata all’omonimo romanzo bestseller internazionale di Heather Morris (edito in Italia da Garzanti), con protagonisti Harvey Keitel e Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Hanna Prochniak e Jonas Nay sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 10 maggio. Due alla settimana per tre settimane, gli episodi andranno in onda tutti i venerdì su Sky Atlantic in prima serata.