Celebrity Hunted 2024, cast e trailer della nuova edizione

Le prime puntate della quarta stagione del tv show di Amazon Prime Video saranno disponibile in streaming a partire dal 6 maggio. A sfidarsi saranno Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales, Belén e Cecilia Rodríguez, Guè ed Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani

Il tv show targato Amazon Prime Video sta per tornare, con otto celebrity pronte a mettersi in gioco per fuggire dagli “hunters”. La piattaforma di streaming ha reso pubblico su YouTube il trailer – che potete vedere in alto in questa pagina – della quarta stagione di Celebrity Hunted. Le coppie di vip, formate dall’attore Raoul Bova e la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belén Rodríguez e la sorella Cecilia, modella e influencer, i rapper Guè ed Ernia e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, si sfideranno, cercando di far perdere le proprie tracce, per vincere un alto montepremi da devolvere in beneficenza.

In cosa consiste Celebrity Hunted Celebrity Hunted - Caccia all'uomo è un real-life thriller in cui un gruppo di vip tenta di mantenere l'anonimato per due settimane, con limitate risorse economiche. Lo scopo è non essere catturati dagli “hunters”, alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. I cacciatori potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la caccia. leggi anche Celebrity Hunted 4, Belen e Cecilia Rodriguez insieme in un reality

Il trailer Nel trailer, che anticipa l’uscita delle prime tre puntate, disponibili dal 6 maggio su Prime Video, e delle ultime tre, il 13 maggio, si vedono le otto celebrity affrontare sfide bizzarre, nel tentativo di sfuggire agli “hunters”. Vincere o perdere dipende da loro, come suggerisce il “game master” all’inizio della competizione, augurando alle coppie buona fortuna. E per provare a vincere ognuno ci mette il suo. Come Belén Rodríguez, che porta con sé un calice di vino perché, così, nella peggiore delle ipotesi, potrà essere catturata da ubriaca, o come Herbert Ballerina e la sua collega Brenda Lodigiani, che si trovano a dover combattere contro un lottatore di Sumo, o ancora come Guè ed Ernia, che brindano alla salute dei loro cacciatori. Ne vedremo delle belle, in questa quarta stagione decisamente ben assortita. Resta solo da aspettare la messa in onda del 6 maggio per scoprire cosa avranno combinato gli otto personaggi in gara. leggi anche LOL 4, la sfida dei comici si gioca improvvisando. VIDEO