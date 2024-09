Bridgerton 4, inizia la produzione della stagione su Benedict e Sophie

Incominciano i ciak del nuovo atto della saga statunitense ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante la Reggenza inglese (Regency Era). L'attore britannico Luke Thompson, che nello show interpreta Benedict Bridgerton, ha offerto alcune succulente anticipazioni relative alla storia d'amore da "fiaba classica" tra il suo personaggio e quello della sua amata



Finalmente Bridgerton 4 è ufficialmente incominciata. Non (ancora) la sua trasmissione, chiaramente, ma la sua produzione.

Proprio in questi giorni, infatti, stanno incominciando i ciak del nuovo atto della saga statunitense ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante la Reggenza inglese (Regency Era). L'attore britannico Luke Thompson, che nello show interpreta Benedict Bridgerton, ha offerto alcune succulente anticipazioni relative alla storia d'amore da "fiaba classica” - così la definisce lui stesso - tra il suo personaggio e quello della sua amata: Sophie.



Thompson sarà il protagonista della quarta stagione della serie di Netflix, insieme a Yerin Ha, la quale interpreterà il suo interesse amoroso, ossia il personaggio di Sophie Baek.

Ieri, il 16 settembre 2024, Netflix ha annunciato che l'amatissimo show tratto dai romanzi di Julia Quinn ha iniziato le riprese del suo quarto capitolo, in cui Benedict Bridgerton (Luke Thompson) troverà l'amore durante un ballo in maschera con la sfuggente Sophie Baek (Yerin Ha).



Luke Thompson parla di “fiaba classica” Thompson, 36 anni, per l’interpretazione di Benedict Bridgerton ha già ottenuto ampi consensi. Ricordiamo che inoltre ha ricevuto una candidatura allo Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica. L’attore inglese ha raccontato a Netflix Tudum che la prossima stagione dello show, che sarà basata sul romanzo intitolato Un uomo da conquistare di Quinn, esplora "la lotta tra una fiaba classica - il romanticismo - e la realtà del mondo". Ha detto: “Sono davvero entusiasta dei numerosi colpi di scena inaspettati che ci saranno nella quarta stagione”. E ha voluto anticipare un "grande" colpo di scena che "posso menzionare, ovvero questo ballo in maschera…”.

Bridgerton introduce ufficialmente Yerin Ha come interesse amoroso di Benedict nella quarta stagione mentre iniziano i primi ciak.

Yerin Ha è la co-protagonista Dall’altra parte della love story c’è lei, Yerin Ha, 29 anni, annunciata come interesse romantico della stagione numero quattro lo scorso agosto. L’attrice ha raccontato a Tudum che la prima volta che ha incontrato Thompson è stata a casa della showrunner Jess Brownell. "Ricordo che Luke era lì, con le braccia aperte, pronto per un abbraccio”, ha spiegato Ha. “In quel momento ho pensato, 'Ah, ok, non devo più preoccuparmi di queste piccole cose. Posso concentrarmi genuinamente sulla connessione sullo schermo con lui’”.

Tanti nuovi personaggi La celebre piattaforma di streaming ha anche annunciato diversi nuovi personaggi che si uniranno per la quarta stagione, tra cui Katie Leung, Michelle Mao e Isabella Wei.

Leung interpreterà Lady Araminta Gun, madre di Rosamund Li (Mao) e Posy Li (Wei), che "sente la pressione" di far sposare una delle sue due figlie in questa stagione.

La "bella, vanitosa e ambiziosa" Rosamund punta gli occhi su Benedict Bridgerton, mentre "la più gentile" Posy è "raramente" al centro dell'attenzione. Oltre ai nuovi volti, gran parte del cast di Bridgerton tornerà a interpretare i propri ruoli: Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton) e Luke Newton (Colin Bridgerton) sono entrambi confermati, così come Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton) e Will Tilston (Gregory Bridgerton).

Hannah Dodd (Francesca Stirling), Victor Alli (Lord John Stirling) e Masali Baduza (Michaela Stirling) torneranno anche loro, insieme a quelli che il magazine People definisce senza remore come “i preferiti del pubblico”, ossia Adjoa Andoh (Lady Danbury), Golda Rosheuvel (Regina Charlotte) e Polly Walker (Portia Featherington).

E la moglie di Anthony Bridgerton?

I fan di Bridgerton, molto attenti ai dettagli come sono, hanno notato subito che Jonathan Bailey è stato confermato nel cast della quarta stagione per riprendere il ruolo di Anthony Bridgerton. Ma hanno notato anche un altro dettaglio, da non sottovalutare: l’attrice che interpreta sua moglie sullo schermo, Simone Ashley, non fa invece parte della lista degli interpreti confermati… Una fonte ha detto a Paople che Ashley "adora la sua famiglia e il cast di Bridgerton e sarebbe felice di tornare in qualsiasi momento se la trama lo consentisse”. Intanto, per chi dovesse recuperare i capitoli precedenti, le stagioni 1-3 di Bridgerton, e il suo spin-off La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, sono disponibili su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).