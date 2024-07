Bridgerton, un prequel su Lady Violet? La risposta di Julia Quinn

I fan di Bridgerton non ne hanno mai abbastanza delle avventure dei loro beniamini e delle storie sentimentali ambientate nella favolosa Regency era. Per questo, l'autrice della fortunata saga di romanzi letterari su cui è basata la fortunatissima serie televisiva targata Netflix ha chiarito la sua posizione su uno sviluppo della storia di uno dei suoi personaggi, Lady Violet Bridgerton , che sullo schermo ha il volto dell'attrice britannica Ruth Gemmell. Nel futuro, ci sarà spazio anche per il racconto della sua vicenda personale? Magari un prequel , visto che le sue vicende sentimentali si sono svolte ben prima dei fatti della serie tv in tre stagioni amata dal grande pubblico . Quinn ha detto la sua sulla faccenda in un post sul suo blog ufficiale dove approfondisce i quesiti che le rivolgono i fan sulle sue opere.

Violet in Bloom, il racconto su Lady Violet

Molto si è detto e si è scritto del futuro di Bridgerton, serie televisiva da record la cui terza e più recente stagione è stata trasmessa per la prima volta in streaming tra maggio e giugno, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick.

Tra le tante chiacchiere dei fan e dei media, però, la voce autentica di Julia Quinn, autrice dei romanzi di Bridgerton e consulente della serie targata Shondaland, può chiarire qualche quesito con più precisione, tra questi, la realizzazione, in futuro, di un prequel dello show, incentrato sulla storia d'amore tra Lady Violet e il visconte Edmund Bridgerton, morto prematuramente, come è noto, a causa di uno shock anafilattico causato dalla puntura di un'ape.

Come si innamorarono? Come fu la vita coniugale degli otto fratelli Bridgerton? Julia Quinn ha scritto la sua versione nel racconto Violet in Bloom, presente in The Bridgertons: Happily Ever After, la raccolta di secondi epiloghi delle storie dei romanzi della saga di Bridgerton, del 2013.

Lì, l'autrice ha detto ciò che per lei era necessario aggiungere sul personaggio di Lady Violet. Non crede, ha scritto sul suo blog, che ci sarà mai un intero romanzo dedicato sulla matriarca della famiglia.