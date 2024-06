Bridgerton 4, un'attrice non tornerà nella 4° stagione? Anticipazioni

Nella quarta stagione della serie televisiva, un membro del cast potrebbe non tornare. Scopriamo chi è (tenendo presente che questo articolo contiene spoiler, quindi se non avete ancora visto concludersi la terza stagione, non proseguite con la lettura)

Scopriamo chi è, tenendo presente che questo articolo contiene spoiler, quindi se non avete ancora visto concludersi la terza stagione, non proseguite con la lettura.

Nella quarta stagione dell’amatissima serie televisiva di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) un membro del cast potrebbe non tornare, il che turba non poco molti appassionati di questo mitico show.

Tuttavia, secondo The Wrap, la voce di Julie Andrews è così iconica per Bridgerton che è possibile che gli sceneggiatori cambino le carte in tavola.

La giovane ha finalmente trovato la sua voce, senza più bisogno di doversi nascondere. Ora può usare il suo vero nome per firmare i suoi scritti. È molto probabile, dunque, che Julie Andrews non tornerà nella quarta stagione.

La ex Mary Poppins potrebbe non fare ritorno perché nel finale della terza stagione (attenzione: segue spoiler!) Penelope annuncia a tutta l'aristocrazia londinese di essere lei la vera Lady Whistledown, con il beneplacito della regina Charlotte.

“La gente mi chiede sempre di dare solo un piccolo accenno. Sono pessima in questo. Il mio cervello vuole subito dire la cosa che non dovrei dire. Mi dispiace tanto, mi appello al Quinto Emendamento”, afferma Jess Brownell.

Sebbene abbia fatto grandi cambiamenti durante la sua prima stagione alla guida, Brownell non divulgherà ancora i nuovi colpi di scena di Bridgerton, nemmeno in maniera ultra vaga.

Con otto episodi, la terza stagione di Bridgerton è giunta al termine. E i fan già pensano ardentemente alla quarta. “Sono molto, molto entusiasta di ciò che stiamo preparando per la quarta stagione”, ha detto la showrunner di Bridgerton, Jess Brownell, in una recente intervista rilasciata all’edizione americana di Vanity Fair.

Di cosa parlerà la quarta stagione di Bridgerton?

Mentre Netflix non ha ancora ufficialmente annunciato il prossimo protagonista di Bridgerton, ci sono indizi nel finale della terza stagione. Tutti i segnali puntano al secondo figlio ribelle, Benedict Bridgerton, che emerge da una sorprendente storia a tre per scoprire di essere “completamente confuso” su ciò che vuole fare.

Benedict sa solo che si riunirà con sua sorella Eloise al ballo in maschera della loro madre, luogo in cui il personaggio incontrerà il suo vero amore, Sophie, almeno stando ai romanzi di Julia Quinn da cui la serie è tratta. “Hey, hanno già cambiato i libri prima”, dice però Luke Thompson a Vanity Fair quando viene interrogato sull'indizio del ballo in maschera… Quindi ancora non si può sapere esattamente di cosa parlerà la prossima stagione.

La showrunner Jess Brownell è altrettanto riservata: “Quando sarà il momento di Benedict, ciò che è interessante esplorare è che è una persona capace di amare molti tipi diversi di persone”, dice a VF. “È capace di arte, di connettersi con il mondo bohémien, ma non si è mai impegnato in nulla. C'è questo momento alla fine della terza stagione in cui Tilley Arnold (Hannah New) gli dice, 'È stato bello per una volta voler impegnarsi con qualcuno.' E per me, questa è la battuta che manda Benedict avanti nel suo possibile futuro - questa idea che sa in fondo che, sebbene sia capace di ampiezza, non è ancora stato capace di profondità. E alla fine penso che questo lo farà sentire molto solo”.