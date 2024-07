Bridgerton 3 è il decimo show in lingua inglese più visto su Netflix

La terza stagione di Bridgerton è entrata ufficialmente nella lista dei titoli di Netflix più popolari di tutti i tempi . Con un totale di 91.9 milioni di visualizzazioni dalla premiere del 16 maggio, la stagione si colloca al decimo posto nella classifica tv in lingua inglese di tutti i tempi che Netflix misura in base alle visualizzazioni ottenute da ciascun titolo nei primi 91 giorni di streaming. Il risultato è stato calcolato il 30 giugno, appena 45 giorni dopo la data di debutto della nuova stagione, pertanto la posizione in classifica potrà ancora crescere.

L'ENORME SUCCESSO DELLA SERIE

La terza stagione di Bridgerton ha conquistato il titolo molto velocemente, ma avrebbe potuto farlo ancora più rapidamente. I nuovi episodi, infatti, sono usciti in due tranche, quindi non è stato possibile inserire la serie nella lista degli show più popolari fino al 13 giugno, data di debutto degli ultimi quattro episodi. A quel punto Netflix ha resettato il totale delle visualizzazioni, ma già entro il 9 giugno i primi quattro episodi avevano raggiunto da soli 88.9 visualizzazioni, all’epoca già sufficienti per entrare in classifica. Intanto, la seconda stagione di Bridgerton si classifica come la nona serie in lingua inglese con 93.8 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni, a poca distanza dalla terza stagione di Stranger Things, della serie Fool Me Once e della prima stagione di The Night Agent. La prima stagione di Bridgerton è invece posizionata al quarto posto con 113.3 milioni di visualizzazioni.