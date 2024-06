Bridgerton, l'avviso dei vigili inglesi con lo stile della serie tv

Nella contea del Lancashire i pompieri hanno pubblicato un post sulla loro pagina Facebook in cui, imitando lo stile inconfondibile di Lady Whistledown, invitano gli abitanti a non mettersi al volante in stato di ebbrezza per preservare se stessi e la comunità intera

Questa volta niente pettegolezzi o intrecci amorosi per Lady Whistledown, ma un invito a non guidare in stato di ebbrezza. Sull’onda del successo di Bridgerton, Il Lancashire Fire and Rescue Service (i vigili del fuoco della contea inglese del Lancashire) hanno pubblicato sui social un documento in cui, ricalcando lo stile della celebre scrittrice della serie, invitano gli abitanti e la comunità a non guidare ubriachi.