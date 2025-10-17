Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato il nuovo trailer della seconda stagione del reality show Squid Game: La sfida, ispirato alla serie tv drammatica sudcoreana Squid Game che ha conquistato un enorme successo sulla piattaforma di streaming. Nei nove episodi in arrivo il 4 novembre, un gruppo di 456 concorrenti parteciperà al gioco per conquistare il montepremi di 4,56 milioni di dollari tra sfide di strategia, di alleanza e di resistenza dove ciascuno sarà messo a dura prova. Nei vari turni, ognuno dei partecipanti rischierà l’eliminazione e dovrà cercare di battere gli altri 455 concorrenti fino alla vittoria finale. Immancabili i colpi di scena e le novità della nuova edizione. I produttori esecutivi sono Nicola Brown (The Garden), Tim Harcourt (Studio Lambert), John Hay (The Garden), Anna Kidd, Stephen Lambert (Studio Lambert), Nick Walker, Nia Yemoh (Studio Lambert) e Stephen Yemoh (Studio Lambert).

Nell’ultimo episodio della terza stagione della serie tv Squid Game, nello specifico nel secondo round del gioco finale, il protagonista Gi-hun (Lee Jung-jae), l’avversario Myung-gi e la neonata, figlia di Kim Jun-hee, sono gli ultimi giocatori rimasti. Myung-gi non si farebbe scrupoli a sacrificare la bambina, ma Gi-hun si oppone al rivale, che nella sfida trova la morte. I giochi, però, possono essere vinti da un solo giocatore, e così il coraggioso protagonista decide di compiere una scelta estrema: suicidarsi per salvare la piccola, gettandosi dall’alta torre eretta nell’arena. “Non siamo cavalli. Siamo esseri umani. E gli esseri umani sono...”, dice mentre precipita. "Anch'io sono rimasto molto scioccato quando l'ho scoperto per la prima volta. Ho parlato a lungo con il regista chiedendomi: “È davvero questo il finale migliore?””, aveva raccontato Lee Jung-jae in un’intervista a TheWrap. In seguito, Front Man risparmia la bambina, che vince tutti i soldi del montepremi e che lui stesso affida sei mesi dopo al fratello Jun-ho. Una volta avuto accesso all’isola, il ragazzo aveva tentato invano di rintracciarlo per confrontarsi con lui. Front Man fa poi visita alla figlia di Gi-hun, che vive con la madre a Los Angeles, per informarla della morte del padre e per consegnarle il montepremi della vincita che Gi-hun aveva conseguito alla fine della prima stagione. Gli Squid Game, però, sembrano non essere finiti. Lungo la strada, infatti, una reclutatrice statunitense (che ha il volto di Cate Blanchett) gioca con un uomo al gioco tradizionale coreano chiamato ddakji, che aveva dato origine alla serie. Nonostante non sia ancora ufficiale, si vocifera infatti che possa essere sviluppato uno spin-off ambientato negli Stati Uniti. "Ho preso in considerazione l'idea di uno spin-off. Ci sono stati momenti durante la produzione in cui anch'io sono diventato curioso", aveva dichiarato in un’intervista al Korean Times il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk. “Se realizzerò uno spin-off, sarà una storia ambientata tra la prima e la seconda stagione. C’è stato un intervallo di tre anni tra la prima e la seconda stagione”, aveva detto in un’altra intervista a IndieWire. “Quindi, voglio mostrare cosa hanno fatto in quei momenti”.