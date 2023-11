Squid Game: La sfida, tutto quello che c’è da sapere sul reality

L’attesa è a livelli inimmaginabili oramai: Squid Game: La sfida, il reality show di Squid Game, sta per arrivare su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), dove approderà il prossimo 22 novembre.

Aspettando di scoprire cosa succederà nell’evento televisivo tra i più attesi degli ultimi anni, vediamo assieme tutto ciò che bisogna sapere a riguardo.



Il titolo internazionale è Squid Game: The Challenge. Si tratta del progetto volto a trasformare la popolare serie sudcoreana nella più grande competizione reale di sempre. Chiaramente, però, stavolta non si tratterà di una questione di vita o di morte, ci mancherebbe… D’accordo che il mondo si sta confermando sempre più distotico, ma speriamo di essere ancora lontani da scenari di questo tipo. Tuttavia le emozioni che saranno messe in gioco per Squid Game: The Challenge sono parecchie.



Il reality prevede infatti 456 giocatori che si sfideranno per vincere 4,56 milioni di dollari, il più grande premio in denaro nella storia dei reality di Netflix. Squid Game: The Challenge è composto da 10 episodi, tutti girati nel Regno Unito.



Potete guardare il trailer ufficiale di Squid Game: La sfida nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo, e in fondo.