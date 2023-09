Squid Game: La Sfida, il teaser trailer del reality show Netflix

UN REALITY CONTROVERSO

Nella serie originale Squid Game, che sarà replicata in una seconda stagione, un padre divorziato e giocatore d’azzardo partecipa ad una competizione segreta con 456 giocatori totali. Ad ogni turno i perdenti vengono giustiziati nel gioco di sopravvivenza fino all’elezione dell'unico vincitore del premio in denaro. Come riportato da Rolling Stone, nel reality show Squid Game: La Sfida i concorrenti perdono semplicemente la partita, ma alcuni ex partecipanti hanno definito la competizione “crudele” e “disumana”. Secondo le dichiarazioni rilasciate da un altro concorrente a The Sun, durante la gara “Red Light, Green Light”, basata sull’improvvisa interruzione di una corsa forsennata allo scattare del semaforo rosso, diversi sfidanti hanno trascorso fino a nove ore in un gelido hangar dell’aeroporto. Per evitare l’eliminazione, gli sfidanti sono rimasti immobili anche per trenta minuti consecutivi e hanno infine avuto necessità di ricevere cure mediche. In un comunicato Netflix ha ammesso di aver offerto assistenza medica ai concorrenti per “condizioni mediche lievi”, ma ha allo stesso tempo difeso la sicurezza della produzione.