Zara Larsson annuncia la nuova canzone Can't Tame Her

Tra le canzoni più famose della popstar svedese troviamo Lush Life, Never Forget You, I Would Like, Don’t Let Me Be Yours e Ruin My Life

Zara Larsson, annunciata l'uscita del nuovo brano Talk About Love

Zara Larsson dà il via alla sua carriera in giovanissima età imponendosi subito all’attenzione del pubblico svedese. La grande esplosione internazionale arriva con l’album So Good, contenente alcune delle sue hit più amate, ovvero Lush Life, Never Forget You, I Would Like e Don’t Let Me Be Yours.