David Guetta e Sia tornano a collaborare, è uscita Beautiful People

Approfondimento Zara Larsson e David Guetta, in arrivo la collaborazione On My Love

Nel corso degli anni David Guetta ( FOTO ) e Sia hanno più volte dato vita a grandi successi: da Titanium a Let’s Love passando per She Wolf (Falling to Pieces). I due artisti hanno ora lanciato il brano Beautiful People destinato a diventare un nuovo tormentone. Parallelamente, il DJ e la cantante hanno pubblicato il videoclip ufficiale del singolo superando tre milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana.

David Guetta è uno dei DJ e produttori più amati della scena internazionale. Tra le sue canzoni ricordiamo When Loves Takes Over con Kelly Rowland, Without You con Usher, Lovers on the Sun con Sam Martin, Heartbreak Anthem con i Galantis e le Little Mix.