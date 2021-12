Elton John ha organizzato la più grande chiamata Zoom del pop

Il cantautore britannico ha fatto gli onori di casa in quella che probabilmente è la videochiamata polifonica più completa della musica leggera. Dua Lipa, Eddie Vedder, Stevie Wonder, Damon Albarn, Ed Sheeran e Miley Cyrus sono solo alcuni dei mostri sacri delle sette note che hanno partecipato. Il baronetto del pop l’ha organizzata per salutare i tanti collaboratori del suo "The Lockdown Sessions", il disco nato in pandemia durante la quarantena. E il video diventa un compendio delle videochat in tempi pandemici

Elton John ha organizzato una chiamata su Zoom con tantissime star del pop, così tante da rendere questa videochat molto probabilmente la più grande della storia della musica leggera. Chiamare i Guinness dei Primati per chiedere conferma. Una conversazione a più voci che vede coinvolti i grandi protagonisti delle sette note di oggi: Dua Lipa, Lil Nas X, Eddie Vedder, Stevie Wonder, Damon Albarn, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Nicks, Rina Sawayama e Brandi Carlile sono solo alcuni dei tantissimi nomi che hanno preso parte a questo evento online epocale. Nel finale c’è anche Ed Sheeran, che chiude in bellezza questo coro polifonico in cui non manca all'appello davvero nessuno. Il senso di questa chiamata a più voci su Zoom? Elton John l’ha voluta organizzare per salutare i collaboratori del suo album The Lockdown Sessions, il disco nato in pandemia durante la quarantena.

Tante situazioni a noi familiari (purtroppo)



La cosa interessante del video che è uscito da questa chiamata, postato sul canale ufficiale di YouTube della popstar britannica, è che si rivela un compendio di tante delle situazioni vissute da tutti noi in questi mesi di emergenza sanitaria.

Da chi parla senza accorgersi che ha il microfono in mute a chi non ha attivato la videocamera, dal buontempone che mostra il gatto al posto di se stesso fino alle frasi che abbiamo sentito ripetere come un mantra negli ultimi mesi, ossia “non ti vedo”, “sei connesso?” e via dicendo, il filmato che è il risultato della chiamata Zoom più grande del pop è anche un ottimo videoclip con lo stesso fil rouge di The Lockdown Sessions.

In quel video, così come in quell'album, c'è tantissimo della pandemia.

C'è tantissimo di ciò che abbiamo vissuto e che purtroppo stiamo continuando a vivere. E benché Elton John e soci trasformino il tutto in qualcosa di divertente, altamente ilare e altamente epocale, quella sensazione di malessere profondo rimane latente in chiunque guardi il video. Provare per credere (trovate il filmato completo in fondo a questo articolo).



È un po' come rivedere un filmino delle vacanze o di nozze, ma di vacanze e di nozze andate molto ma molto male… Non si ha voglia di rivivere nuovamente ciò che è stato.

Tuttavia non è difficile rendersi conto di come questa video-chiamata con coinvolge le più grandi star della musica di oggi sia ben diversa da quelle che abbiamo fatto noi nelle scorse quarantene…

Difficile che nostra cugina riesca bene in video come Dua Lipa, insomma.