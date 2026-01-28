La collezione era completa quando è scomparso Garavani ma poco prima del fashion show Michele si è preso un momento per mostrare gratitudine per lo stilista e ribadire che lui per primo si considera anello di una catena di una storia che trascende l'oggi. Lo stile del fondatore è il nerbo di una collezione da osservare da una certa distanza. Il Kaiserpanorama del XIX secolo, centrale nella spettacolare messa in scena, è la chiave per comprendere l'essenza di una raccolta sensazionale

A cura di Vittoria Romagnuolo