Maison Valentino, Alessandro Michele presenta a Parigi l'Haute Couture 2026. FOTO

La collezione era completa quando è scomparso Garavani ma poco prima del fashion show Michele si è preso un momento per mostrare gratitudine per lo stilista e ribadire che lui per primo si considera anello di una catena di una storia che trascende l'oggi. Lo stile del fondatore è il nerbo di una collezione da osservare da una certa distanza. Il Kaiserpanorama del XIX secolo, centrale nella spettacolare messa in scena, è la chiave per comprendere l'essenza di una raccolta sensazionale

