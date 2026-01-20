Valentino Garavani, lo stile eterno dell'imperatore della moda

Mr. Valentino. Chiudete gli occhi e provate a immaginarlo, in posa tra le sue sarte e le sue modelle vestite di rosso. Garavani disegnava e confezionava con le proprie mani abiti ma essenzialmente riscriveva l'idea di eleganza, un vestito alla volta. Per quasi cinquant'anni, fino ad infondere in noi la capacità di chiudere gli occhi ed immaginare con poco sforzo le sue creazioni. Una forma di bellezza elevata, che resiste al tempo perché vive al di fuori di esso.