Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Valentino Garavani, lo stile eterno dell'imperatore della moda

Vittoria Romagnuolo

©Getty

Mr. Valentino. Chiudete gli occhi e provate a immaginarlo, in posa tra le sue sarte e le sue modelle vestite di rosso. Garavani disegnava e confezionava con le proprie mani abiti ma essenzialmente riscriveva l'idea di eleganza, un vestito alla volta. Per quasi cinquant'anni, fino ad infondere in noi la capacità di chiudere gli occhi ed immaginare con poco sforzo le sue creazioni. Una forma di bellezza elevata, che resiste al tempo perché vive al di fuori di esso.

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ