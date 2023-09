Hunger Games, in arrivo film prequel su Haymitch e Finnick?

Francis Lawrence, regista di Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, sa quanto i fan della saga siano desiderosi di nuovi prequel. Specialmente se questi prequel dovesso riguardare i loro personaggi preferiti: Haymitch Abernathy e Finnick Odair.

Ci saranno prequel su Haymitch Abernathy e Finnick Odair?

Intervistato da Entertainment Weekly proprio in merito al suo ultimo film, Lawrence ha rilasciato dichiarazioni che fanno ben sperare. Il regista si è infatti detto pronto a rimettersi in gioco con prequel che spieghino come il vincitore e mentore del Distretto 12 Haymitch (Woody Harrelson) e/o il defunto vincitore del Distretto 4 Finnick (Sam Claflin) hanno conquistato i loro Hunger Games. Ma c'è un però. O meglio, un perché. "Mi piace far parte di questa serie, perché le storie sono fantastiche" ha detto. "Ma ciò che è sempre stato gratificante è che parlavano sempre di qualcosa. Suzanne (Collins, autrice del franchise) scrive sempre partendo da una base tematica. I film originali riguardavano tutti le conseguenze della guerra. Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente racconta la gioventù di Coriolanus Snow, futuro presidente di Panem. Questo è il motivo per cui nessun film è superficiale, e ha resistito alla prova del tempo".