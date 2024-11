Emma Marrone annuncia pausa dopo il tour: "Sanremo? Non ce la faccio"

La cantante ha spiegato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Sono rinata dopo un periodo tragico. Ora mi fermo: ho bisogno di dormire, fare cene con gli amici”. Circa una sua eventuale partecipazione al Festival di Sanremo, afferma: “Non ce la faccio”



La cantante Emma Marrone ha dichiarato che si vuole concedere una pausa dalla musica. L’artista ne ha parlato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Era ancora molto emozionata per il concerto al Forum di Assago a Milano, il primo dei palazzetti con cui concluderà il suo tour del disco Souvenir (in tutto si tratta di tre palazzetti). Souvenir è il suo ultimo lavoro, uscito lo scorso anno e da poco tornato con una nuova versione che comprende l'aggiunta di sei brani inediti.

Dopo essersi raccontata in maniera profonda e senza mistificazioni, toccando anche dolori enormi come il lutto affrontato per la scomparsa di suo padre nel 2022, Emma Marrone ha concluso l’intervista rivelando che per lei è giunta l’ora di prendersi una pausa.



Emma Marrone: “Mi fermo. Ho bisogno di dormire”

Alla domanda del giornalista Andrea Laffranchi su cosa ha in programma dopo i concerti dei palazzetti a Roma (il 14 novembre) e a Bari (il 17 novembre), Emma Marrone ha svelato che si fermerà per un po’.

“Mi fermo. Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi”, queste le sue parole dichiarate al Corriere.

“E se chiama Carlo Conti? Magari non per cantare?”, domanda ancora l’intervistatore. Ma la risposta rimane la stessa: “Non ce la faccio proprio. Ho bisogno di un momento per me”.

La perdita del papà

Nell'intervista al Corriere, Emma Marrone racconta che la perdita di suo padre (scomparso nel 2022 all'età di 66 anni) "è stato il momento più difficile da affrontare". La musicista ha aggiunto che "il clic per ripartire è arrivato quando ero in studio ed è nata Mezzo mondo. Ho capito che volevo riprendere la mia strada. Per me Souvenir è stato un disco di reset non solo perché stavo attraversando un trauma familiare e personale ma anche perché è cambiata la musica. Dopo l'uscita del disco sono partita subito col tour nei club: non ero in grado fisicamente e psicologicamente di affrontare dei posti grandi. Ero troppo distrutta, disturbata, incazzata... È stato un periodo tragico della mia vita, e avevo il bisogno di ritrovare il contatto con la musica e con la gente. È stata una scelta personale, non una scelta di mercato".