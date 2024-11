Emma Marrone, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Dopo lo show all’Unipol Forum di Assago, la voce di Io di te non ho paura sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma giovedì 14 novembre e al Palaflorio di Bari domenica 17 novembre

Lunedì 11 novembre Emma sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Successivamente, la cantante approderà sul palco del Palazzo dello Sport di Roma e su quello del Palaflorio di Bari. Tutti i dettagli dello show in programma al Forum.

emma, tutto sullo show

Dopo la data zero a Ponte di Legno, Emma (FOTO) è pronta per dare ufficialmente il via alla sua tournée con il primo dei tre attesi appuntamenti. Ecco quello che c’è da sapere sul concerto di Milano.

Emma a Milano, l’orario di inizio e l’indirizzo della location

Secondo quanto comunicato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere l’Unipol Forum di Assago: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano.