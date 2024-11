Emma Marrone, la possibile scaletta della data zero del tour

A inizio ottobre la cantante ha pubblicato Souvenir (Extended Edition), la nuova versione del suo ultimo album uscito nel 2023. All'interno del disco anche Apnea, la canzone presentata sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo

Al via il nuovo tour di Emma. Giovedì 7 novembre l’artista si esibirà a Ponte di Legno per la data zero della tournée che successivamente la porterà a Milano, Roma e Bari. Ecco i dettagli del concerto: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio.