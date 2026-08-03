Arisa a Palermo, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo di Palermo, il 5 agosto Arisa sarà in concerto ad Agropoli. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée esibendosi in numerose città: da Castiglioncello a Macerata passando per Roccella Jonica e Vicenza

arisa a palermo, la possibile scaletta

Lunedì 3 agosto la voce di Magica favola sarà in concerto al Teatro di Verdura di Palermo per l’appuntamento inserito nel calendario del Dream Pop Fest. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta allo show, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Foto mosse uscito ad aprile. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 19 giugno a Bergamo:

Portami con te

Ed era maggio

Atomi

Sincerità

Nuvole

Il tuo prossimo

Arrivederci

La notte

Foto mosse

Bendetti amanti

Lonely Boy

Malafemmena

Vento tra le braccia

Non mi mancherai

Controvento

Magica favola

Meraviglioso amore mio

Amore universale

Canta ancora

Rugiada