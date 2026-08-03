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Arisa a Palermo, la possibile scaletta del concerto

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo lo spettacolo di Palermo, il 5 agosto Arisa sarà in concerto ad Agropoli. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée esibendosi in numerose città: da Castiglioncello a Macerata passando per Roccella Jonica e Vicenza

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Nuovo appuntamento con il Summer Tour 2026 di Arisa. Il 3 agosto l’artista si esibirà a Palermo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

arisa a palermo, la possibile scaletta

 

Lunedì 3 agosto la voce di Magica favola sarà in concerto al Teatro di Verdura di Palermo per l’appuntamento inserito nel calendario del Dream Pop Fest. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta allo show, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Foto mosse uscito ad aprile. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 19 giugno a Bergamo:

  • Portami con te
  • Ed era maggio
  • Atomi
  • Sincerità
  • Nuvole
  • Il tuo prossimo
  • Arrivederci
  • La notte
  • Foto mosse
  • Bendetti amanti
  • Lonely Boy
  • Malafemmena
  • Vento tra le braccia
  • Non mi mancherai
  • Controvento
  • Magica favola
  • Meraviglioso amore mio
  • Amore universale
  • Canta ancora
  • Rugiada

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Dopo lo spettacolo di Palermo, il 5 agosto Arisa sarà in concerto ad Agropoli. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée esibendosi in molte città: da Castiglioncello a Macerata passando per Roccella Jonica e Vicenza. Ecco tutti i dettagli del tour:

  • 5 agosto - Agropoli (SA), Akropolis Music Arena
  • 7 agosto - Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival
  • 8 agosto - Castiglioncello (LI), Castello Pasquini
  • 21 agosto - Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello
  • 29 agosto - Vicenza, Piazza dei Signori
  • 4 settembre - Aquileia (UD), Basilica
  • 6 settembre - Macerata, Sferisterio

 

A fine anno l’artista (FOTO) porterà la sua musica nei teatri italiani. Questo il calendario completo della tournée in partenza il 14 novembre da Parma:

  • sabato 14 novembre 2026 - PARMA · TEATRO REGIO
  • martedì 17 novembre 2026 - GENOVA · POLITEAMA GENOVESE
  • giovedì 19 novembre 2026 - MONTECATINI (PT) · TEATRO VERDI
  • lunedì 23 novembre 2026 - LUGANO · TEATRO LAC
  • mercoledì 25 novembre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
  • sabato 28 novembre 2026 - MILANO · TEATRO LIRICO
  • lunedì 30 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
  • mercoledì 02 dicembre 2026 - BITRITTO (BA) · PALATOUR
  • venerdì 04 dicembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
  • lunedì 07 dicembre 2026 - ROMA · TEATRO BRANCACCIO
  • giovedì 10 dicembre 2026 - BOLOGNA · TEATRO EUROPAUDITORIUM
  • sabato 12 dicembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
  • lunedì 14 dicembre 2026 - PADOVA · GRAN TEATRO GEOX
  • mercoledì 16 dicembre 2026 - BRESCIA · TEATRO CLERICI
  • venerdì 18 dicembre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
  • lunedì 21 dicembre 2026 - CREMONA · TEATRO PONCHIELLI

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©Getty

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