Arisa a Palermo, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo di Palermo, il 5 agosto Arisa sarà in concerto ad Agropoli. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée esibendosi in numerose città: da Castiglioncello a Macerata passando per Roccella Jonica e Vicenza
Nuovo appuntamento con il Summer Tour 2026 di Arisa. Il 3 agosto l’artista si esibirà a Palermo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
arisa a palermo, la possibile scaletta
Lunedì 3 agosto la voce di Magica favola sarà in concerto al Teatro di Verdura di Palermo per l’appuntamento inserito nel calendario del Dream Pop Fest. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta allo show, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Foto mosse uscito ad aprile. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 19 giugno a Bergamo:
- Portami con te
- Ed era maggio
- Atomi
- Sincerità
- Nuvole
- Il tuo prossimo
- Arrivederci
- La notte
- Foto mosse
- Bendetti amanti
- Lonely Boy
- Malafemmena
- Vento tra le braccia
- Non mi mancherai
- Controvento
- Magica favola
- Meraviglioso amore mio
- Amore universale
- Canta ancora
- Rugiada
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Dopo lo spettacolo di Palermo, il 5 agosto Arisa sarà in concerto ad Agropoli. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée esibendosi in molte città: da Castiglioncello a Macerata passando per Roccella Jonica e Vicenza. Ecco tutti i dettagli del tour:
- 5 agosto - Agropoli (SA), Akropolis Music Arena
- 7 agosto - Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival
- 8 agosto - Castiglioncello (LI), Castello Pasquini
- 21 agosto - Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello
- 29 agosto - Vicenza, Piazza dei Signori
- 4 settembre - Aquileia (UD), Basilica
- 6 settembre - Macerata, Sferisterio
A fine anno l’artista (FOTO) porterà la sua musica nei teatri italiani. Questo il calendario completo della tournée in partenza il 14 novembre da Parma:
- sabato 14 novembre 2026 - PARMA · TEATRO REGIO
- martedì 17 novembre 2026 - GENOVA · POLITEAMA GENOVESE
- giovedì 19 novembre 2026 - MONTECATINI (PT) · TEATRO VERDI
- lunedì 23 novembre 2026 - LUGANO · TEATRO LAC
- mercoledì 25 novembre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- sabato 28 novembre 2026 - MILANO · TEATRO LIRICO
- lunedì 30 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- mercoledì 02 dicembre 2026 - BITRITTO (BA) · PALATOUR
- venerdì 04 dicembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- lunedì 07 dicembre 2026 - ROMA · TEATRO BRANCACCIO
- giovedì 10 dicembre 2026 - BOLOGNA · TEATRO EUROPAUDITORIUM
- sabato 12 dicembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
- lunedì 14 dicembre 2026 - PADOVA · GRAN TEATRO GEOX
- mercoledì 16 dicembre 2026 - BRESCIA · TEATRO CLERICI
- venerdì 18 dicembre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
- lunedì 21 dicembre 2026 - CREMONA · TEATRO PONCHIELLI
Approfondimento
Arisa balla in pizzeria a Napoli sulle note di La Costiera Amalfitana"
©Getty
Arisa, chi è la cantante conduttrice del Concerto del Primo Maggio
Dopo aver fatto ritorno sul palco del Teatro Ariston con la canzone 'Magica Favola', Arisa sarà tra i conduttori dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio a Roma. La cantante sarà affiancata da Pierpaolo Spollon e BigMama. Nel corso degli anni Arisa ha emozionato il pubblico con i suoi grandi successi: da 'La notte' a 'Controvento'