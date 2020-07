1/25 ©Getty

Come dimostrano vicende come quella di Meghan Markle e del Principe Harry e il successo di trasmissioni come "The Royals", le vite dei Reali incuriosiscono spesso più di una fiction ben costruita. Intrighi, passioni e bellezza seducono le persone, che ammirano a distanza una vita inaccessibile ai più. Una delle storie di questo tipo più note di sempre è sicuramente quella meravigliosa e tragica di Grace Kelly, oggi portata avanti dalle sue eredi

