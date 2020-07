"The Royals", benvenuti a palazzo. Su Sky Uno

Un sorprendente viaggio alla scoperta della vita dei reali: dai matrimoni da favola agli scandali, dalle dimore sfarzose alla moda più esclusiva. Un racconto guidato dalla giornalista Luisa Ciuni con la partecipazione speciale di Costantino della Gherardesca

La magia dei matrimoni reali, le vita da favola nei castelli e nelle dimore, l’eleganza dei vestiti da cerimonia ma anche i misteri più oscuri e la gelosia e le rivalità più spietate. La vita delle Famiglie Reali è complessa da spiegare, tra segreti imperscrutabili e rigide etichette, ma anche assai diversa da quel che da sempre riempie le riviste di gossip di tutto il mondo. Con THE ROYALS – VIZI E VIRTÙ A CORTE, da giovedì 2 luglio, per cinque settimane in prima serata su Sky e NOW TV, arriva un racconto inedito delle casate reali e dei componenti delle famiglie più blasonate.

Grazie alle preziose immagini dello sterminato archivio LaPresse/AP e ai retroscena raccontati da esperti delle dinamiche Reali, The Royals – Vizi e Virtù a Corte approfondirà alcuni tratti di re, regine, principi e principesse di tutta Europa e non solo, mostrandone gli aspetti più interessanti ma anche più iconici, oltre ai segreti e ai grandi scandali che da sempre li vedono protagonisti. Produzione LaPresse in cinque episodi, il racconto sarà guidato, tra vicende fiabesche e altre più scandalistiche, da Luisa Ciuni, giornalista e scrittrice, una delle più note esperte italiane di "affari reali". Insieme a lei, il programma vede la partecipazione speciale di Costantino della Gherardesca, vero esperto di nobiltà, che avrà una sua rubrica con l'obiettivo di svelare i dietro le quinte e i tanti aneddoti che caratterizzano la vita dei nobili, quelli di nascita ma anche quelli di "adozione".