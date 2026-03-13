Il mondo della moda si prepara a tornare sul grande schermo con uno dei sequel più attesi degli ultimi anni: 20th Century Studios ha diffuso il nuovo trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) e il poster ufficiale de Il Diavolo veste Prada 2, seguito del celebre film che nel tempo è diventato un autentico cult per gli appassionati di cinema e stile. Dopo un primo teaser molto breve, della durata di cinquanta secondi, la nuova anteprima offre finalmente uno sguardo più ampio sulla trama e sui protagonisti, riportando al centro della scena personaggi ormai entrati nell’immaginario collettivo.

Il ritorno di Miranda Priestley & Co. nel nuovo trailer de Il Diavolo veste Prada 2 è stato salutato con grande entusiasmo dai fan.

Il primo sguardo: dal teaser al trailer completo

La prima anticipazione del film aveva mostrato una sequenza ormai destinata a diventare iconica: una camminata in tacchi rossi Valentino Garavani Rockstud che conduceva Miranda Priestley, interpretata da Meryl Streep, verso un ascensore dove l’attendeva Andy Sachs, il personaggio portato sullo schermo da Anne Hathaway.

Quel frammento di pochi secondi aveva acceso l’entusiasmo del pubblico senza rivelare molto sulla storia. Il nuovo trailer, invece, amplia il quadro e permette di intravedere con maggiore chiarezza le dinamiche narrative e i rapporti tra i protagonisti.

Il ritorno a Runway

Nel nuovo filmato promozionale uscito poche ore fa, il pubblico ritrova riuniti i quattro personaggi principali all’interno di Runway, la celebre rivista di moda al centro della vicenda. Andy Sachs fa ritorno nel luogo dove aveva mosso i primi passi nel mondo dell’editoria fashion e incontra nuovamente Miranda Priestley e Nigel, interpretato da Stanley Tucci.

Accanto a loro compare anche Emily Charlton, il personaggio di Emily Blunt, che sembra aver conquistato una posizione di rilievo nel settore della moda. Il trailer gioca molto sul carisma e sull’autorità di Miranda Priestley, alternando scambi di battute taglienti a momenti in cui la direttrice appare fingere di non ricordare Andy Sachs e Emily Charlton.

Nonostante i percorsi professionali intrapresi dai vari personaggi, Miranda Priestley ribadisce implicitamente il proprio dominio sulla scena: la figura che ha reso leggendari i tacchi rossi resta infatti la vera depositaria del potere.

Dietro la macchina da presa

Alla regia del nuovo capitolo torna David Frankel, già responsabile del primo film. Anche la sceneggiatura resta nelle mani di Aline Brosh McKenna, che aveva firmato la storia originale.

Il sequel introduce tuttavia diversi nuovi interpreti nel cast, ampliando l’universo narrativo con volti come Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux e Lucy Liu.

La produzione è affidata a Wendy Finerman, affiancata da Michael Bederman, Karen Rosenfelt e dalla stessa Aline Brosh McKenna.

L’uscita nelle sale italiane

Per il pubblico italiano l’appuntamento con il film è già fissato. Il Diavolo veste Prada 2 arriverà infatti nei cinema il 29 aprile 2026.

In quella data gli spettatori potranno tornare a seguire le vicende di Miranda Priestley, immersa nella sua inconfondibile eleganza tra le strade di New York e negli uffici raffinati della rivista Runway, epicentro di intrighi professionali e ambizioni nel mondo della moda.