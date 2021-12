Il Signore degli Anelli, l'errore di cui nessuno si era accorto

Nel 2001, ormai 20 anni fa, è uscito al cinema Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello. Si tratta del primo film della trilogia di Peter Jackson, che ha poi realizzato anche quella de Lo Hobbit. Una pellicola rapidamente entrata nell’immaginario generale, sia dei fan dei romanzi di Tolkien che di chi non si è mai avvicinato ai volumi.

Ancora oggi l’amore nei confronti dei primi tre film prodotti è enorme. Una maratona dopo l’altra, e grazie anche alle rivelazioni dei protagonisti, continuano a spuntare curiosità e dettagli sconosciuti. Di recente a parlare del primo film è stato Sean Astin , che nella saga interpreta Samvise Gamgee, rivelando un dettaglio divertente. Si tratta di un errore nella prima pellicola. Qualcosa che soltanto i fan più attenti potrebbero aver notato. Nessuno, però, in fase di produzione se ne rese conto. È dunque giunto al cinema e nelle versioni home video successive.

La Compagnia dell’Anello, l’errore che non avevi notato

Intervistato da ScreenRant, Sean Astin ha voluto raccontare un episodio alquanto curioso, che ha visto protagonista uno dei tanti fan de Il Signore degli Anelli. Uno spettatore molto attento, in grado di notare un errore importante in una scena de La Compagnia dell’Anello, di cui nessuno si era accorto durante la lavorazione.

“Eravamo saliti a bordo della limousine e sentiamo questo tizio bussare sul finestrino. Era un po’ come nel film dei Beatles. Avevamo sempre qualcuno pronto a inseguirci. Era una cosa folle. Questa persona era però vestita in maniera elegante. Decidiamo di abbassare il finestrino e lui ci passa una busta. Ci dice d’essere un Dottore e che doveva dire a Peter Jackson che c’era un errore nel suo film”.

L’attore ha dunque raccontato di cosa si trattava: “Quando il troll di caverna mette piede nella stanza della tomba di Balin, per la prima volta vediamo la Compagnia agire come un gruppo. Inizia il combattimento. Io uso pentole e padelle ed Elijah (Wood) indossa la cotta di Mithril. Il troll poi lo trafigge con la lancia. Proprio in quel momento la tomba è illuminata da un raggio di luce, attraverso il quale passa il troll. Se hai letto Lo Hobbit sai che i troll diventano di pietra se toccati dalla luce del sole. Questo cardiologo aveva individuato quest’errore. Ricordo d’aver pensato ‘Non credo che potremo correggerlo, amico’”.