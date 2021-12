Il Signore degli Anelli, il cast celebra i 20 anni con un rap. VIDEO

Manca poco al ventesimo anniversario dell’arrivo al cinema de Il signore degli anelli: La compagnia dell’anello , uscito nelle sale americane il 19 dicembre 2001. E già qualcuno ha cominciato a festeggiare la ricorrenza come merita. Tra questi c’è il comico e presentatore amerciano Stephen Colbert, uno dei fan più accaniti della saga, che ha dato spazio all’evento nell’ultima puntata di The Late Show. Una celebrazione decisamente speciale.

I membri del cast nel video

Dopo essersi lamentato di non essere in onda nel giorno esatto dell’anniversario, Colbert ha puntato il dito contro chi cerca di far passare sotto silenzio la ricorrenza, quindi ha lanciato la clip di un rap dedicato alla “migliore trilogia di tutti i tempi”. Il titolo del brano è #1 Trilly e a esibirsi sul beat sono le star del cast: Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominc Monaghan, Orlando Bloom, Andy Serkis e uno strepitoso Hugo Weaving, che si è lanciato in una serie di barre e rime in linguaggio elfico.