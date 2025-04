2/16 ©Webphoto

Nel 2010 recita in The social network di David Fincher con protagonista Jesse Eisenberg. Nel film Rooney è Erica Albright, l’ex fidanzata di Mark Zuckerberg. La pellicola è infatti un adattamento del libro di Ben Mezrich Miliardari per caso - L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento. La produzione ha vinto 4 Golden Globes e ha ottenuto 8 candidature agli Oscar vincendone tre

