Rooney Mara è nata il 17 aprile del 1985 a Bedford, nello stato di New York, Rooney Mara ha ottenuto la consacrazione internazionale con il ruolo di Lisbeth Salander in Millennium – Uomini che odiano le donne (2011), per il quale è stata nominata ai Golden Globe e al Premio Oscar alla miglior attrice. Ha poi recitato nel thriller Effetti collaterali (2013), nel dramma indipendente Senza santi in paradiso (2013), e nel film romantico Lei (2013).

