Audrey Hepburn, una serie TV sulla sua vita

La vita di Audrey Hepburn sarà narrata in una serie TV che promette di far parlare di sé da critica e pubblico. Un progetto a dir poco ambizioso, considerando la grandezza della diva al centro della trama. A occuparsi della stesura dello script è Jacqueline Hoyt . Un nome che è garanzia di successo, essendo una delle sceneggiatrici di maggior successo a Hollywood. Ha lavorato infatti a show come “The Good Wife”, “The Leftovers”, “CSI” e il nuovo titolo “The Underground Railroad”. Quest’ultimo è un Progetto particolarmente atteso, essendo tratto da “La ferrovia sotterranea” di Colson Whitehead, vincitore del Pulitzer.

Audrey At Home

Andrea Scrosati, COO di Fremantle, si è espresso in merito al progetto dedicato alla vita di Audrey Hepburn: “Il nostro obiettivo per Audrey sarà quello di produrre un contenuto nato a livello locale, ma rivolto a una platea mondiale. Credo che il team creativo riunito abbia le caratteristiche ideale perché ciò accada”.

La serie TV prenderà spunto da “Audrey At Home”. Questo è un libro best-seller scritto da Luca Dotti e Luigi Spinola. Nelle sue pagine viene presentata una versione meno nota di Audrey Hepburn. Ciò che il mondo conosce è l’aspetto pubblico, l’attrice di fama mondiale, la diva.

In questo libro si scopre invece la madre e la filantropa. Viene messa in mostra la sfera privata, tra aneddoti, ricette, disegni e foto di famiglia. Un gran materiale per imbastire una sceneggiatura degna di nota, pronta a differenziarsi in maniera netta da qualsiasi altra produzione sia stata portata in precedenza sul piccolo schermo.