Giorgia, è uscito il video della nuova canzone Niente di male

Giorgia: “Niente di male è l’inizio di un nuovo percorso"

In attesa di vederla alla conduzione del primo live di X Factor 2024, in onda giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW, Giorgia ha alzato il sipario sulla sua nuova era discografica. L'artista ha rilasciato la canzone Niente di male, di cui ha appena pubblicato anche il videoclip diretto da Byron Rosero.

L’artista ha raccontato la nascita del brano: “Niente di male è finalmente anche vostra! Non è stato facile trovare le mie nuove note, la voce e l’ispirazione di cui avevo bisogno e questo pezzo è arrivato come una nuova vibrazione. Il cambiamento è vita, e trasformarsi, per quanto sia a volte difficile, è necessario per scoprirsi davvero”.