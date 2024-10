X Factor 2024, pronti per il primo dei Live Show. Ospite Ghali

Parte la sfida tra i 12 artisti in gara condotta da Giorgia con i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi. Ospite della prima puntata, Ghali. Mercoledì 30 ottobre il Click Day per prenotarsi all’accesso gratuito come pubblico alla finalissima che si terrà il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli

Una selezione appassionante e tesissima, piena di colpi di scena e anche divertente, ma adesso a X Factor 2024 è arrivato il momento della sfida ufficiale e senza appello (LO SPECIALE). Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, un percorso fin qui avvincente e applauditissimo per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW si apre la pagina decisiva, quella dei Live Show: settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, sul palco dell’X Factor Arena 12 artisti coltiveranno il sogno di esibirsi il 5 dicembre su un altro palcoscenico, unico e spettacolare, in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima e già attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format. Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli che sarà ricco di sorprese, per il quale coloro che vorranno partecipare dal vivo potranno prenotarsi su Ticketone a partire dalle ore 12 di mercoledì 30 ottobre. La conferenza stampa milanese Tutti presenti oggi alla conferenza stampa dei Live Show, la conduttrice Giorgia emozionatissima, i fab four della giuria, le quattro squadre in gara e i protagonisti di questa nuova entusiasmante edizione - "la migliore di tutte", secondo il veterano Manuel Agnelli. Tutti super entusiasti, tutti impazienti e felici del clima che già si respira nell'aria e ben predispone a entrare nel vivo della sfida in diretta, a partire da giovedì. "Io cercherò di preservare l’armonia tra noi che è poi la chiave di successo di questa giuria”, parola di Jake La Furia. A farle eco, Antonella D’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, che al di là dei numeri strepitosi già registrati da XF2024, parla dell'intesa dell'intera crew: "Il pubblico ha ritrovato la connessione con X Factor e lo dobbiamo all'alchimia che si è creata grazie a questa squadra di giudici e a Giorgia. È una delle edizioni più belle che ci sia stata". A riprova di ciò, anche l'alto livello qualitativo di conversazione generato sui social. Insomma, il treno in corsa di X Factor è già partito ed è pronto a riservarci uno spettacolo in cui a vincere sarà la musica, quella con m maiuscola, che unisce nell'inclusività e nella diversità, regala emozioni, rompe gli schemi, diverte e ci ricorda che "non c'è mai un'età per smettere di sorprendersi", per usare le parole di Paola Iezzi.

A condurre lo show Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta dopo le puntate delle selezioni in cui ha dimostrato empatia con i concorrenti nel backstage e mostrato tutta la sua emozione sul palco. Al tavolo siederà una giuria affiatata, divertita e competente, a cui spetterà il compito di condurre i ragazzi settimana dopo settimana in questo viaggio: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi “si sfidano” in una competizione che li vede guidare altrettante squadre composte da tre artisti ciascuna. Saranno loro a seguire, in prima persona e di comune accordo con i concorrenti, tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance. approfondimento X Factor 2024, scopri il merchandising ufficiale nei negozi Sky

i terzetti protagonisti Dopo le selezioni, tra lunghissime Audizioni, tesissimi Bootcamp e Home Visit spesso contraddistinti da scelte sofferte, si sono formati così i terzetti che arrivano ai nastri di partenza della gara: Achille Lauro porta con sé il suo X Pass nel corso delle Audizioni Les Votives, giovane band rock formata da tre ragazzi milanesi con voce, chitarra, batteria e basso; Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni di Verona che nella sua cameretta prova e produce i suoi brani dal sound indie pop; I PATAGARRI, quartetto swing che ha fatto la sua gavetta, come loro stessi hanno dichiarato, tra i mercati di Milano; Jake La Furia sale sul palco con Francamente, nome d’arte di Francesca Siano, 28enne torinese trasferitasi a Berlino, il cui progetto musicale spazia tra cantautorato ed elettronica; The Foolz, quintetto rock veronese, tutti studenti tra i 20 e i 22 anni, che riempiono il palco con voce, chitarre, basso e batteria; EL MA, giovanissima (17 anni) cantante bulgara, da Sofia, che studia canto da quando ha 9 anni ed è arrivata in Italia tre anni fa; Manuel Agnelli ha scelto Danielle, vero nome Daniel Gasperini, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro, che ha intrapreso una carriera solista dopo diverse esperienze in band; i PUNKCAKE, band punk formata da cinque 20enni della provincia di Arezzo molto attivi nel sociale, che cercano appunto di mettere in musica questo loro impegno; Mimì, 17enne della provincia di Monza-Brianza cresciuta ascoltando soul e jazz e che ora canta soul, indie e perfino hip hop, che alle Audizioni aveva ottenuto l’X Pass del suo giudice; Paola Iezzi schiera Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese classe 2003 attaccatissimo alla sua chitarra che grazie alle sue origini definisce il suo animo “Brit Punk”; LOWRAH, 23enne performer e cantautrice di Pordenone, titolare dell’X Pass di Paola, appassionata di black music e ora specializzata nel genere urban; Dimensione Brama, band formata da sette ragazzi romani tutti entro i 30 che si definiscono “live show performativo che unisce musica, parole e gesti”. approfondimento X Factor 2024, la Villa degli Home Visit è su Airbnb. Cosa sapere

I quattro giudici e i 12 ragazzi mostreranno subito le proprie carte nel primo Live Show, nella sera di giovedì 24 ottobre: gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale. Nelle settimane successive, torneranno le amatissime manche a tema, la manche orchestrale, la giostra – la manche più breve della stagione, durante la quale i concorrenti eseguiranno i propri brani in una sorta di velocissima catena senza pause tra uno e l’altro – e ovviamente la puntata in cui saranno presentati i brani inediti dei ragazzi ancora in gara. Anche quest’anno, lo show sul palco dell’X Factor Arena di Assago sarà pensato, realizzato e creato di fatto dal team dei fuoriclasse Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica - per la quarta edizione consecutiva a X Factor - che negli anni si è distinta per il successo riscontrato nello spettacolo e nell’entertainment italiano e non solo. Confermata anche la direzione musicale di Antonio Filippelli così come la regia di Luigi Antonini, tra i veterani di X Factor insieme al direttore della fotografia Ivan Pierri; la scenografia è a cura di Paola Spreafico, mentre Nick Cerioni si unisce al team creativo di X Factor 2024 come Talent Creative Advisor.

Ospite del primo Live sarà Ghali Anche quest’anno X Factor presterà il suo palco ad artisti straordinari che realizzeranno, in esclusiva per il programma, performance inedite. Ospite del primo Live sarà Ghali, tra gli artisti più iconici della sua generazione con il suo mix di lingue, influenze ed estetiche. 58 Dischi di Platino e 18 Dischi d’Oro in bacheca, allo scorso Sanremo ha conquistato tutti con "Casa Mia" (Triplo Disco di Platino) e ha dominato l’estate in musica scalando le chart con "Paprika" (Doppio Platino). Ha appena pubblicato il nuovo singolo “Niente Panico”, risultato di un viaggio personale intenso, un riflesso della sua sincerità e della crescita vissuta negli ultimi anni. Ghali sarà nel primo Live Show di #XF2024 a pochi giorni dal suo ritorno all’Unipol Forum di Milano, dove ha in programma tre date imperdibili (28 e 29 ottobre, andate subito sold out, e 15 novembre), che si aggiungono agli altri appuntamenti del “GHALI - LIVE 2024”, tour nei più prestigiosi palazzetti d’Italia che toccherà anche Vigevano (PV), Firenze, Roma, Bologna e Napoli. approfondimento Ghali, il video di Niente Panico firmato dai fratelli D'Innocenzo

I Live Show di X Factor 2024 saranno tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il martedì successivo al primo on air saranno poi proposti alle 21.30 su TV8, al tasto 8 del telecomando. Tornano poi anche quest’anno gli appuntamenti che accompagnano la stagione di X Factor: - ogni Live Show sarà preceduto dall’appuntamento speciale e imperdibile con l’Ante Factor, condotto dal confermatissimo Gianluca Gazzoli in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, che in pochi minuti ci permetterà di entrare nel clima già caldissimo dell’X Factor Arena grazie alla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti; - la striscia quotidiana che accompagna i Live, X Factor Daily, già in onda su Sky e in streaming su NOW dal lunedì al venerdì alle 19.20 e sempre disponibile on demand; - l’appuntamento del mercoledì, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con il Road To, il recap del percorso dei concorrenti di X Factor 2024: rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio. In più, per entrare ancor di più nel clima della gara, nei negozi Sky di tutta Italia sono disponibili alcuni dei prodotti cult dello show. Dalle t-shirt ufficiali usate dalla produzione ai manifesti con le frasi più leggendarie dei giudici, fino all’oggetto più rappresentativo dello show, la tazza che i giudici usano sul loro tavolo: ora è possibile portare un pezzo di X Factor a casa, per vivere in maniera ancor più immersiva l’adrenalina della gara musicale. I prodotti sono fisicamente disponibili nei principali flagship store di tutta Italia. Alla pagina Trova Sky è disponibile l’elenco completo dei negozi.

la finale in Piazza del Plebiscito a Napoli: il 30 ottobre è il click day per prenotarsi all’accesso gratuito come pubblico Si avvicina sempre più l’attesissima finale di X Factor 2024 che, per la prima volta nella storia internazionale del format, sarà in esterna, nella magnifica Piazza del Plebiscito a Napoli. Un grande evento gratuito e aperto al pubblico, co-organizzato con il Comune di Napoli, per il quale mercoledì 30 ottobre si inaugura il click day, ovvero il giorno in cui si apriranno, a partire dalle ore 12, le prenotazioni gratuite su Ticketone.it. Coloro che vorranno partecipare dal vivo tra il pubblico alla finale di X Factor 2024 potranno riservare fino a un massimo di due ingressi gratuiti, fino ad esaurimento posti. Coloro che completeranno la procedura di registrazione con successo riceveranno una mail di conferma e, in prossimità dell’evento, riceveranno i titoli d’accesso gratuiti. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di prenotazione di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Tornano ANTE FACTOR con GIANLUCA GAZZOLI e gli appuntamenti con il DAILY e il ROAD TO Tornano gli appuntamenti imperdibili ci accompagneranno, settimana dopo settimana, fino alla finalissima di X Factor 2024 del 5 dicembre. Ogni giovedì sera, a pochi minuti dall’inizio dei Live Show, in diretta dal backstage di #XF2024 Gianluca Gazzoli ci racconterà tutte le emozioni dell’immediata vigilia dello spettacolo con Ante Factor: dalla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti, in una postazione a pochi metri dal palco dei Live, un rapidissimo preludio di quello che ci aspetta nello show dell’X Factor Arena. È già ripartito, invece, il Daily, già in onda da dopo la puntata delle Home Visit (tutti i giorni alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su NOW), l’appuntamento che racconta giorno per giorno la vita dei ragazzi. Le loro storie saranno al centro di tutto, per un tragitto che va dall’assegnazione dei brani alle prove, alla performance live, agli sviluppi manche dopo manche, fino ad arrivare ai commenti del post puntata, oltre a un racconto più “personale” con la vita quotidiana dei ragazzi all’interno del Loft. Il percorso del Daily di X Factor 2024 sarà verticale e approfondito sulla preparazione dei Live Show e vivrà sul punto di vista degli artisti in gara anche grazie all'utilizzo di auto-racconti in modalità video-diario e/o mobile. Gli appuntamenti ricorrenti saranno il brief e le prove in sala, quando ogni giudice incontrerà i propri ragazzi e, dopo aver fatto il punto sulla puntata precedente e su come lavorare al nuovo brano, prima di recarsi direttamente in sala prova per iniziare a costruire, attraverso un lavoro “vero”, il brano che porteranno sul palco dei Live. Nella puntata del giovedì, a poche ore dall’inizio dello show in diretta, vedremo le prove in studio, mentre il venerdì sarà in onda la consueta riduzione della puntata live del giorno precedente. Infine, ritorna l’appuntamento del mercoledì, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con il Road To, il recap del percorso dei concorrenti di X Factor 2024: rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.