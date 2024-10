La splendida villa immersa nella campagna piacentina che ha ospitato gli Home Visit di XF2024, è disponibile su Airbnb. I fan del programma (e non solo), potranno ripercorrere le orme dei giudici e le relative squadre soggiornando in questo antico casale rivivendo le emozioni dello show

Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno fatto le loro scelte definitive formando le squadre da portare agli attesissimi Live Show, per farlo, la crew di XF2024 ha scelto Domus Delicia, un luogo magico, immerso nel verde delle colline piacentine, in Val Luretta. Qui, circondati dalla pace di una natura che silenziosa e morbida invita al viaggio, i nostri fantastici fab four e i 16 talenti in gara si sono confrontati e messi in gioco, hanno suonato, scherzato, riso e pianto insieme, dando il meglio di sé puntando alto. Per quattro di loro il sogno si è infranto, per i restanti dodici, la sfida è ufficialmente iniziata.

aspettando i live rivivi le emozioni degli home visit

Per rivivere in prima persona l'emozione della gara, le esibizioni, i momenti clou che hanno portato alle scelte non sempre facili dei giudici, per gli appassionati di X Factor e non, c'è una fantastica sorpresa, la dimora che ha ospitato la puntata delle Home Visit è disponibile su Airbnb. Un'occasione unica per farsi cullare da un'atmosfera senza tempo e accogliere da un host speciale, Livio che con i suoi racconti saprà regalarvi un'esperienza unica.