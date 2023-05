Le Otto Montagne, in prima tv su Sky Cinema e NOW. Lunedì 15 maggio

Vincitore di quattro David di Donatello 2023 tra cui quelli per il Miglior Film e la Migliore Sceneggiatura Non Originale, la pellicola diretta e sceneggiata da Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen, arriva in prima tv lunedì 15 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K

Dopo il grande successo internazionale in sala e la grande vittoria ai David di Donatello 2023, dove è stato premiato per il Miglior Film, la Migliore Sceneggiatura non Originale, il Migliore Autore della Fotografia e il Miglior Suono, arriva in prima tv su Sky LE OTTO MONTAGNE, intensa storia di un’amicizia con protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, in onda lunedì 15 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.