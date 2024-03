Per Roseberry il Ready-to-Wear è un parente prossimo della Haute Couture, per questa ragione, all'interno di una collezione con capi indossabili anche di giorno, non mancano guizzi che richiamano l'alta moda. Non c'è niente di ordinario in un guardaroba pensato per chi vuole essere straordinario sempre. L'imperativo è stupire, con gli abiti ma anche (e soprattutto) con gli accessori



A cura di Vittoria Romagnuolo