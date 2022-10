Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati

L'annuncio della rottura con Rivetti su Instagram

Non è un bel momento per Melissa Satta che, dopo l'annuncio della fine della sua love story con Mattia Rivetti, sembra voler chiedere un po' di silenzio ai suoi follower e ammiratori, certamente curiosi circa le motivazioni di questa rottura che giunge dopo quasi due anni. Non molto tempo fa la Satta aveva ammesso, in un'intervista a Chi, di voler allargare la famiglia dando un fratellino a Maddox, il figlio che è nato dal suo matrimonio, concluso, con Kevin Boateng. Ma le Stories apparse su Instagram nelle ultime ore non lasciano spazio a dubbi: l'amore tra la ex velina e l'imprenditore è finito e ora è tempo di curare le ferite per ricominciare.