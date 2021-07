Melissa Satta e Mattia Rivetti, debutto in pubblico della nuova coppia

Dopo la fuga romantica a Venezia lo scorso giugno, Melissa Satta e Mattia Rivetti sono stati fotografati in Sardegna a bordo di uno yacht e sulla terraferma. La coppia è in vacanza nella splendida isola, occasione per la modella per fare incontrare la nuova fiamma con i familiari e le amiche . Non sembrano esserci più dubbi sul rapporto tra i due, liberi di vivere la loro estate insieme. Melissa Satta ha ufficializzato la separazione dal marito Kevin Boateng lo scorso dicembre.

Sorpresi dai paparazzi

approfondimento

Melissa Satta: lo scatto da oltre 135.000 like

Temperature bollenti in Sardegna ma i più accaldati sono i paparazzi pronti a sorprendere la neo-coppia formata da Melissa Satta e Mattia Rivetti in tutti i loro spostamenti insieme. Gli unici ad essere rilassati sono proprio loro, la modella e l'imprenditore, che si godono questo inizio di estate e di vacanze. Tappa tra le acque cristalline della Sardegna con permanenza a bordo dello yacht del patron di Diesel Renzo Rosso, amico comune che, a quanto pare, è stato il Cupido della situazione. Insieme ai due, impegnati a rilassarsi e passeggiare sorridenti, Maddox, il figlio di sette anni della modella nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng. Melissa Satta si rilassa in vista della prossima stagione dove sarà impegnata per un progetto top secret in tv.

La possibile relazione tra Melissa Satta e Mattia Rivetti è stata al centro dell'attenzione dei media fin dallo scorso gennaio e le chiacchiere si sono intensificate tra la fine dello scorso maggio e gli inizi di giugno quando i due sono stati sorpresi a Venezia in grande confidenza: ufficialmente erano lì per partecipare ai festeggiamenti per il doppio compleanno delle amiche Marica Pellegrinelli (ex moglie di Eros Ramazzotti) e Fiammetta Cicogna (conduttrice televisiva), entrambe nate il 17 Maggio. Questa vacanza in Sardegna però sembra dissipare ogni dubbio: i due sono più affiatati che mai.