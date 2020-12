Melissa Satta e Kevin Boateng, matrimonio finito: divorzio ufficiale

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione , nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altra un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox”: queste le parole con cui Melissa Satta ha annunciato il divorzio.

La prima crisi, la felicità ritrovata e il gossip

“Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l’amore sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea”: questo scriveva Dagospia solamente qualche giorno fa. Del resto, da tempo i due non postano foto insieme. E Melissa Satta, a Monza (dove ora Boateng milita, insieme a Mario Balotelli), non si è mai vista.

Fidanzati dal 2011, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono sposati a Porto Cervo nel 2016. All’inizio del 2019, però, una crisi li ha allontanati. La lontananza, quella volta, era durata poco: nel luglio dello stesso anno i due hanno annunciato annunciato il ritorno di fiamma. “Le nostre famiglie e alcuni amici stretti ci hanno consigliati e fatto riflettere. Io ho messo da parte i miei rancori. Adesso va tutto bene” raccontò all’epoca l’ex velina nel corso di un’intervista a Gossip.“Kevin, come me, non è una persona facile. Siamo due testoni. Lui è più geloso e insicuro, però è anche quello che porta allegria in casa, è la nostra parte artistica. Io sono un po’ più fredda. Il tedesco è lui, ma quella quadrata sono io”.

Il motivo di questa seconda (e definitiva) separazione non è stato svelato. Tuttavia, entrambi sono decisi a mantenere rapporti armoniosi per quel bambino che tanto amano.