Melissa Satta e Mattia Rivetti, prima foto con il nuovo fidanzato

Dopo la separazione dall'ex marito Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox, 7 anni, Melissa Satta ha un nuovo amore. Dopo diverse paparazzate l'ex velina ha deciso di uscire allo scoperto su Instagram, postando tramite stories una foto insieme a Mattia Rivetti.

Melissa Satta, chi è il nuovo compagno Mattia Rivetti approfondimento Melissa Satta e Kevin Boateng, matrimonio finito: divorzio ufficiale Melissa Satta sembra nuovamente innamorato dopo la separazione dall'ex marito Kevin Prince Boateng, avvenuta lo scorso dicembre. La showgirl e l’imprenditore Mattia Rivetti sarebbero stati presentati dal comune amico Renzo Rosso. Stando a quanto riportato da Chi, i due si sarebbero conosciuti a gennaio e da subito sarebbe nata una bella sintonia. Anche Maddox, figlio della showgirl “avrebbe subito trovato la propria intesa” con il nuovo compagno della madre. Dopo aver trascorso alcune giornate in Sardegna, la coppia al momento si trova in vacanza a Saint Tropez, dove stanno trascorrendo alcuni giorni di relax. Di Mattia Rivetti si sa pochissimo: è un imprenditore di 34 anni, nipote del fondatore della Sportswear Company, che include il marchio Stone Island. Nello scatto pubblicato sui social la showgirl 35enne indossa una lunga camicia gialla di Etro, in mano una golden bag di Tory Burch. Rivetti, invece, ha optato per un total look Stone Island, il brand di proprietà della sua famiglia.

Melissa Satta, la separazione da Boateng approfondimento Da Ratajkowski a Satta: tutte le star al gala di LuisaViaRoma a Capri “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità - ha scritto lo scorso dicembre Boateng su Instagram - fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni...e per il regalo più bello....Maddox” ha scritto anche Melissa.

