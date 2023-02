Matteo Berrettini e Melissa Satta insieme allo stadio di San Siro

Berrettini-Satta, la storia

approfondimento

Melissa Satta e Matteo Berrettini fotografati insieme, il gossip

Le inquadrature televisive hanno beccato Melissa Satta, 36 anni, e Matteo Berrettini, 26, insieme sugli spalti mentre guardavano la sfida fra Inter e Milan, tra chiacchiere, sorrisi e sguardi complici. Solo qualche giorno prima la neo coppia si era presentata alla partita dell’Eurolega di basket tra l’Olimpia Milano e il Lyon-Villeurbanne al Forum di Assago. Una serata continuata poi con una cena da Domus e un dopocena all’Armani Privé, dove i due sono stati immortalati in atteggiamenti intimi, tra confidenze e baci. Infine, pare che la serata si sia conclusa a casa della showgirl, come documentato dagli scatti del settimanale Chi. Tanto è bastato per far partire le indiscrezioni sulla neonata storia d'amore, che ha trovato conferma nella presenza a San Siro. Qualche giorno dopo, un criptico messaggio di Melissa Satta su Instagram ha incuriosito i fan: “Chi ti vuole ti cerca, chi ti ama ti trova, chi non vuole perderti fa di tutto. Il resto sono solo scuse”. Si trattava di un pensiero indirizzato proprio a Berrettini? Oppure di un messaggio indirizzato al suo ex, l'imprenditore Mattia Rivetti? O a nessuno in particolare?