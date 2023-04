Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Un importante quotidiano ha titolato: “Melissa Satta porta sfortuna”. Un titolo che non solo è inaccettabile, ma che è indice del sessismo profondo che la nostra società ha interiorizzato”. Nella puntata de Le Iene andata in onda il 25 aprile la showgirl, compagna del tennista Matteo Berrettini, ha controbattuto in un monologo alle accuse ricevute dalla stampa e sui social che la qualificherebbero come la causa dei risultati deludenti ultimamente collezionati in campo dallo sportivo. “Da tempo subisco insinuazioni e insulti per la mia relazione. All’inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso”.