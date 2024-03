Ferro ufficializza il divorzio: "E' un lutto, non un fallimento"

L'artista di Latina ufficializza il suo divorzio dal marito Victor Allen e lo fa attraverso i suoi social, senza filtri, come ha sempre fatto: "La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!". Il post

L'artista di Latina ufficializza il divorzio dal marito Victor Allen e continua a mostrarsi in tutta la sua sincerità, senza nascondere lo stato d'animo che accompagna questo periodo particolarmente impegnativo della sua vita e lo fa nel modo in cui è abituato a farlo. Attraverso i social si rivolge ai fan e agli amici che seppur nella distanza lo supportano: "𝟐𝟓/𝟔/𝟏𝟗 ✺ 𝟏𝟓/𝟑/𝟐𝟒 - È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile": queste le prime parole del post affidate ai suoi profili ufficiali in cui racconta di aver concluso le pratiche del divorzio con il compagno sposato nel 2019. Ammette che è un lutto e si passa attraverso il dolore, "ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza".

"Sfoglio l'ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo" Ancora una volta Tiziano Ferro "consegna ai fan la sua storia", nel recente post su Instagram e X, corredato da una foto di famiglia in bianco e nero insieme ai figli e all'ex marito, ufficializza il suo divorzio da Victor Allen. Le sue sono parole di stima, amore, gratitudine e non ultimo di speranza, perché la vita va ringraziata sempre, nella gioia e nel dolore. E nei ringraziamenti include tutti coloro che gli sono stati vicino, chi sul ciglio del burrone lo ha salvato e chi "ha abbandonato la nave mentre affondava". Perché tutto ha un senso, e tutto contribuisce a una sana "ricostruzione", come l'artista definisce il momento presente. Ferro chiude un capitolo della sua vita mentre si accorge di averne già cominicato uno nuovo. "Buona ricostruzione, Tiziano!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)