Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor Allen: "Momento doloroso"

Tiziano Ferro e Victor Allen non sono più una coppia. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, con un post su Instagram rivolto ai suoi fan.

L'annuncio di Tiziano Ferro

"Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia". Così Tiziano Ferro ha esordito su Instagram, dando una notizia che nessuno si aspettava. "Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche del divorzio". Tiziano ha spiegato di fidarsi dei suoi fan, e di aver scelto per questo di consegnare a loro la verità. Ora, tutta la sua attenzione è concentrata sulla tutela dei suoi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del loro tempo a casa con lui. "In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita".