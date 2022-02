Tiziano Ferro è diventato papà: la prima foto con Margherita e Andres

Il celebre cantautore di Latina ha utilizzato la voce dei social per annunciare ai fan la bella notizia. Accanto al marito Victor, Tiziano Ferro sarebbe diventato da alcuni mesi papà di due bambini, Margherita e Andres, che ha mostrato in una foto di spalle

Amante del mondo social come mezzo per condividere attimi di vita e messaggi importanti, Tiziano Ferro ha utilizzato nelle scorse ore proprio questi media per un annuncio ai fan. Il cantautore di Latina, inconfondibile voce di hit come Il Regalo Più Grande e Sere Nere, ha raccontato ai fan italiani e di tutto il mondo di essere finalmente diventato papà. Una gioia enorme, quella dell’arrivo dei due figli Margherita e Andres, che ha scelto di condividere con il marito Victor che ha sposato nel 2019 e con il quale vive stabilmente tra Los Angeles e l’Italia. “Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione” ha scritto l’artista su Instagram.