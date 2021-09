Tiziano Ferro e il tatuaggio per il marito: "Come scudo sulle vene"

Vic, diminutivo di Victor, naturalmente. Non ci sono dubbi che il nuovo tatuaggio di Tiziano Ferro sia un omaggio a Victor Allen , l'uomo a cui ha promesso eterno amore nel 2019. Non è la prima volta che l'artista si fa tatuare sul corpo i nomi delle persone più significative della sua vita e se in precedenza era toccato alla madre, al padre e al fratello Flavio, questa volta è il turno di un'altra persona importante. Il cantante di Latina, nel post su Instagram dove esibisce la scritta sul polso in primo piano, scrive: “Ai tatuaggi come scudo sulle vene...” e i fan colgono immediatamente il riferimento.

Era il 2019 quando Tiziano Ferro pubblicava “Accetto miracoli”, album fondamentale nella sua discografia, giunto in un anno davvero indimenticabile per l'artista che quell'estate metteva l'anello al dito a Victor Allen, ex consulente della Warner Bros, sposato con rito civile in Italia, nella sua città natale. In quel disco emergeva, tra gli altri, il brano “Il destino di chi visse per amare”, ballad intensa, come molte delle canzoni di Tiziano Ferro, caratterizzata da un testo profondo in cui spiccano diversi versi. Uno di questi, quello che recita “Ai tatuaggi come scudo sulle vene per non scordare mai”, ritorna come didascalia di un dolcissimo post che ha fatto in poche ore il pieno di like su Instagram dove il cantante ha postato uno scatto in bianco e nero che mostra nel dettaglio la nuova scritta che compare sul suo polso.

Essenziale, lineare e in stampatello, il nuovo tatuaggio dice semplicemente “Vic”, diminutivo di Victor, il grande amore di Tiziano Ferro.