Divorzio Tiziano Ferro, 4 anni fa il matrimonio con Victor Allen

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio”. Tiziano Ferro ha annunciato sui social la fine del matrimonio con il marito Victor Allen, sposato nel 2019 con una doppia cerimonia prima a Los Angeles e poi nella villa del cantante a Sabaudia. “È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me” ha proseguito il cantante, che per garantire la propria vicinanza ha annullato alcuni incontri con i fan. “In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita”. Per la pop star, “non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccoli e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità”.