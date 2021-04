Mara Maionchi, da Tiziano Ferro a Mia Martini: tutti i "suoi" cantanti

12/15 ©Ansa

Mara, che negli anni ’80 aveva fondato il marchio discografico Nisa con il marito discografico Alberto Salerno, nel corso del sodalizio artistico con Mango ha portato al successo brani come “La rosa dell’inverno” e “Bella d’estate”. “Se fosse nato in un Paese che non era l’Italia - ha detto la produttrice - poteva avere ancora più successo. Ma lui stava bene a casa sua”