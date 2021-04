Mara Maionchi compie 80 anni e si racconta a Sky TG24

Gli Inizi, il mondo della discografia e i grandi incontri

Per la speciale occasione ci invita a casa sua. Lei è vaccinata e noi abbiamo fatto il tampone. Ci accoglie con il sorriso, è raggiante. Ci accomodiamo nel suo salotto, dove in libreria in bella mostra ci sono tanti libri sulla musica, più di un premio di Sanremo, un paio di tapiri mentre sul tavolo vediamo una collezione incredibile di statuette raffigurante la regina Elisabetta II (ne è una grande fan), nel mezzo c’è anche una sua piccola riproduzione. Non mancano le foto delle figlie, dei nipoti e del marito. “Vivo questo compleanno in maniera contrastante, nel senso che da un lato mi dimentico. Mi sembra di essere, non una ragazza, ma una signora di mezza età mentre poi quando ci penso, un attimo di scoraggiamento mi viene”, Mara inizia così il nostro incontro. L’atmosfera è rilassata, come due amiche quando prendono il tè e fanno due chiacchiere. “Era il 1967 quando ho cominciato, ho lavorato in un mondo molto divertente, era molto più semplice: c’era la Rai con due canali e la radio, oggi è tutto più complesso e non faccio più la discografica" ricorda. E continua: "Devo dire che non ricordo di aver avuto particolari difficoltà perché donna, ho fatto fatica come tutti quelli che vogliono lanciare un artista nuovo. Ho avuto momenti difficili come tutti ma non mi sono mai scoraggiata perché finché c’è vita c’è speranza. Devo tutto ad Alfredo Rossi che è stato il primo a farmi fare carriera poi a Mogol e Battisti con i quali ho lavorato 5 anni, e altri che prima di me hanno fatto quel mestiere e mi hanno insegnato tanto. Io ho dato qualcosa ma prima ho avuto qualcosa”. Si lascia andare ai ricordi, ci parla di quando ha iniziato a lavorare con Gianna Nannini, Tiziano Ferro e Mango e non solo. “Fabrizio De André faceva tutto da solo, portava il prodotto e noi eravamo felici di ascoltarlo, Fabrizio scriveva cose fantastiche e poi la Vanoni all’Ariston che mi faceva sempre molto ridere, è molto simpatica. Tutti i i vestiti che metteva in televisione me li regalava e io con Ornella ho avuto il periodo più elegante della mia vita”.