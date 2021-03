Italia's Got Talent 2021, tutti i golden buzzer di quest'anno

Tutti i golden buzzer di Italia’s Got Talent 2021. Si esibiranno mercoledì 24 marzo nell’attesissima finale di IGT, alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 in diretta! Condividi:

Dopo mesi di selezioni ed emozionanti perfomance, Italia’s Got Talent 2021 (LO SPECIALE DEDICATO) è pronto per il suo atto finale. Undici i concorrenti in gara per conquistare l’ambito premio e che mercoledì sera, 24 marzo, si sfideranno in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a colpi di canto, ballo, recitazione e giochi di prestigio. La giuria dovrà incoronare il vincitore dell’edizione di quest’anno ma nel frattempo nel corso delle precedenti puntate ha permesso a quattro concorrenti di poter accedere direttamente alla finale grazie al Golden Buzzer. Ecco tutti i finalisti scelti da ogni singolo giudice attraverso l’opzione del pulsante d’oro e che rivedremo su Sky Uno.

approfondimento Italia’s Got Talent 2021, Giustino e il Golden Buzzer di Frank Matano MARA MAIONCHI SCEGLIE LE BLACK WIDOW Dopo la presentazione sul palco di Aisha è bastato un secondo ai giudici per capire che non erano davanti a una semplice coreografia. I movimenti degli aculei rossi della ragazza si sono moltiplicati davanti ai loro occhi creando dei giochi eleganti e dai mille effetti stupefacenti. Le giovanissime Black Widow di Camporosso (Imperia) hanno creato un ponte ideale con l’oriente rivisitando in chiave contemporanea la danza tradizionale cinese delle 100 mani, dando vita ad una serie di effetti visivi di rara potenza. I giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich sono rimasti catturati dal talento di queste bravissime ballerine. Naturale è stata la standing ovation del pubblico, così come il Golden Buzzer di Mara Maionchi, arrivato veloce come un fulmine a ciel sereno. Con lo speciale Golden Buzzer le Black Widow approdano direttamente alla Finale di questa edizione di Italia’s Got Talent 2021!

GIUSTINO PREMIATO DA FRANK MATANO Giustino Carchesio, in arte Giustinik, è un trentenne timido e a volte un po’ impacciato. Ma come dice lui stesso, ogni volta che sale su un palco si trasforma e lascia indietro ogni insicurezza per fare ciò che ama di più: far divertire le persone. Il suo spettacolo a Italia’s Got Talent si svolge a Metropolis, la cittadina di Superman ricreata dallo stesso Giustino con un’opera di bricolage fatta di scotch, colla e cartonati. Alla chiamata di emergenza di Lois, il nostro Clark Kent risponde indossando i panni del supereroe più famoso del mondo dentro la cabina telefonica “più famosa del mondo”. Rigorosamente in cartone, ovviamente. Tra voli sui palazzi, macchine sollevate e iper-vista laser, Giustino fa divertire il pubblico e tutti i giudici con una performance divertente ed efficace nella sua semplicità. Il tipo di comicità portata dal concorrente e la sua capacità di saper ridere di sé e tirar fuori il bambino che tutti abbiamo dentro sono un talento che il giudice Frank Matano apprezza e ama. “Se avessi partecipato a Got Talent avrei fatto esattamente un numero come te”, dice Frank prima del colpo di scena: il giudice si alza e preme il Golden Buzzer!

IL GOLDEN BUZZER DI JOE BASTIANICH Federico e Francesca sono fratello e sorella e sul palco di Igt sono pronti a mostrare al pubblico non solo il loro legame di sangue, ma anche la passione comune per la danza indiana. Dopo i primi passi a due, presto il palco si riempie di abiti colorati, tipici della cultura indiana, indossati dalla crew Negma Dance Group. La loro performance così come la loro credibilità è a dir poco sorprendente. Energia, colore e la voglia di far festa colpiscono Joe Bastianich che chiede ai ragazzi di continuare la festa. Il pubblico e i giudici sono in piedi che ballano quando Joe preme il Golden Buzzer. Negma Dance Group vanno dritti in finale!