Gianna Nannini, tutti i concerti rinviati al 2021: le nuove date

Gianna Nannini (le frasi più belle delle sue canzoni) pubblica sui social le nuove date del tour in Italia e in Europa previsto per il 2020 e rimandato al 2021 a causa dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Questo il messaggio della cantautrice ai suoi fan: “Si riparte in tour nel 2021! Ancora un po' di pazienza, l'assenza e la distanza aumentano la voglia, e sarà meglio di sempre”. Il tour di Gianna Nannini partirà in Italia il 29 maggio dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, mentre il 26 giugno la cantautrice sarà tra le protagoniste di “Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto” all’Arena Campovolo di Reggio Emilia.