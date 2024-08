Alvaro Morata e Alice Campello si separano, l'annuncio sui social

Un fulmine a ciel sereno, almeno per i tanti fan e i follower. Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato la separazione dopo 8 anni di matrimonio. Solo fino a pochi giorni fa i due avevano postato diverse foto insieme, sorridenti e felici, durante le vacanze. Ad annuncialo è stato per primo il neo attaccante del Milan, con una storia su Instagram. Pochi istanti dopo è arrivata anche la conferma dell'influencer. "Dopo un momento di riflessione, Alice ed io abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati l'un l'altra tantissimo" , ha scritto Morata. Poco dopo è arrivato anche il post di Alice Campello: "Alvaro ed io abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita" ha scritto l'influencer. "Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi né nessuna mancanza di rispetto da parte di entrambi".