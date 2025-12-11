Achille Lauro annuncia un concerto allo stadio di Rimini

Il prossimo anno Achille Lauro sarà protagonista di tantissimi appuntamenti live in giro per l’Italia: dai concerti negli stadi all'attesa tournée nei palazzetti. L’artista ha ora annunciato un nuovo show in programma il 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini .

achille lauro, il concerto a rimini

Il 7 giugno 2026 Achille Lauro sarà in concerto allo stadio Romeo Neri di Rimini per l’anteprima del live “Comuni Immortali”. Lo show precederà gli appuntamenti del 10 giugno allo stadio Olimpico di Roma e del 15 giugno allo stadio San Siro di Milano. In occasione del raggiungimento del sold out dello show romano, l’artista ha dichiarato: “Incredibile. Dirvi quello che provo è impossibile. L’amore che mi state dando è troppo grande da raccontare. Che magia la musica. Per sempre noi. Per sempre vostro. Per sempre grato”.