Achille Lauro annuncia un concerto allo stadio di Rimini

Lo show allo stadio Romeo Neri di Rimini precederà gli appuntamenti del 10 giugno allo stadio Olimpico di Roma e del 15 giugno allo stadio San Siro di Milano
Il prossimo anno Achille Lauro sarà protagonista di tantissimi appuntamenti live in giro per l’Italia: dai concerti negli stadi all'attesa tournée nei palazzetti. L’artista ha ora annunciato un nuovo show in programma il 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini.
achille lauro, il concerto a rimini
Il 7 giugno 2026 Achille Lauro sarà in concerto allo stadio Romeo Neri di Rimini per l’anteprima del live “Comuni Immortali”. Lo show precederà gli appuntamenti del 10 giugno allo stadio Olimpico di Roma e del 15 giugno allo stadio San Siro di Milano. In occasione del raggiungimento del sold out dello show romano, l’artista ha dichiarato: “Incredibile. Dirvi quello che provo è impossibile. L’amore che mi state dando è troppo grande da raccontare. Che magia la musica. Per sempre noi. Per sempre vostro. Per sempre grato”.
A marzo Achille Lauro (FOTO) darà il via al tour nei palazzetti dal palco del PalaSele di Eboli. Successivamente, la voce di Rolls Royce raggiungerà numerose città italiane: da Bari a Torino passando per Padova e Firenze. Ecco il calendario completo degli appuntamenti:
- 04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE
- 06 MARZO 2026 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT
- 07 MARZO 2026 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT
- 09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO
- 10 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO
- 12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA
- 14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA
- 16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM
- 17 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM
- 20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA
- 21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 22 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 24 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA
- 27 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM
- 29 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA
Ad aprile Achille Lauro ha pubblicato il suo ultimo album Comuni mortali contenente anche il singolo Incoscienti giovani presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. All’interno anche i brani Amore disperato, Amor e Senza una stupida storia. Tra le canzoni più popolari della discografia dell’artista ricordiamo C’est la vie, Me ne frego, 1990 e Fragole in collaborazione con Rose Villain (FOTO).
